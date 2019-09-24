Türk şirketlerinden e-ihracat'ta Rusya atağı

24.09.2019 11:57

Etkinlikte, uzmanlardan panel ve sunumlar, B2B Eşleştirmeler, Sponsor konuşmaları, Workshoplar ve Speed networking buluşmaları da olacak.

Türkiye'yi uluslararası alanda bölgesel bir e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla çalışan World E-Commerce Forum'un organize ettiği uluslararası konferanslardan biri olan "CDEK CIS eCommerce Summit" in basın toplantısı gerçekleştirildi.

World E-Commerce Forum'u düzenleyen WorldEF'in kurucusu Ömer Nart'ın ev sahipliğinde 23 Eylül'de gerçekleştirilen basın toplantısına CDEK Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ, CDEK Türkiye Satış ve Operasyon Direktörü Çetin Balekoğlu ve T-Soft E-Ticaret Çözümleri CEO'su Ömer Arıkan katıldı.

SINIR ÖTESİ E-TİCARETTE YENİ PAZAR KEŞİFLERİ İÇİN 3 EKİM'E DAVET

World E-Commerce Forum'un düzenleyicisi olan WorldEF'in kurucusu Ömer Nart, "Bu dönemin ilk uluslararası konferansı olan "CDEK CIS eCommerce Summit"i 3 Ekim'de İstanbul'da, dünya'nın en büyük lojistik şirketlerinden, Rusya merkezli CDEK ile gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi geleneksel ticaret ile kıyaslandığında internetin en hızlı büyüyen sektör olması, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Pazarı üzerindeki etkileri bu bölgeyi sınır ötesi e-ticaret açısından önemli hale getiriyor. Bunun yanında e-ticaret pazar hacmi yıldan yıla büyüyen bu bölge ve ülkeler kesinlikle e-ticaretçilerin, Türk E-İhracatçılarının da değerlendirmesi ve keşfetmesi gereken bir pazar olarak karşımıza çıkıyor. Türk şirketlerinin e-ihracat'ta, e- ticaret'te, Rusya ve Kazakistan, Ukrayna gibi geniş Pazar ağlarının var olduğu diğer BDT ülkelerindeki e-ticaret pazarlarında atağa geçmesini hedefliyoruz. Hali hazırda var olan ve yükselişini sürdüren Rusya'daki e-ticaret pazarından Türk şirketlerinin daha fazla pay alması, tekstil, takı gibi pazarda iddialı olan ve müşterisi gün geçtikçe artan sektörlerin daha da artırılması için T-Soft ve CDEK ile birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

CDEK, BDT BÖLGESİNDE E-TİCARET TESLİMATINDA ÖNCÜ

CDEK Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ, "2000 yılında Rusya'da kurulan CDEK, tüm lojistik hizmet döngüsünü sunan en büyük lojistik şirketlerinden biriyiz. 10 yıldan fazla süredir uluslararası internet mağazalarının teslimatlarını yapmaktayız. Ayrıca bölgedeki internet mağazaları için kapıda ödeme servisi ve iade servisi kolaylığı ile Rusya'nın en büyüklerinden biri olan teslimat servisi olarak kendimizi kanıtladık. 2000 yılından itibaren CDEK sadece Rusya'da değil, yurt dışında da 1.000'den fazla ofis açtı. Almanya, Çin, ABD, Tayland, İtalya, Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'da ofisleri ile çok geniş bir ağa kapıda ödemeli ayrıcalığı da bulunan kargo-teslimat hizmeti vermekteyiz. E-İhracat ekosisteminden 300 özel davetlinin kişinin katılacağı 3 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz "CDEK CIS eCommerce Summit" etkinliğimizde; uzmanlardan panel ve sunumlar, B2B Eşleştirmeler, Sponsor konuşmaları, Workshoplar ve Speed networking buluşmaları olacak, ilgili tüm katılımcıları bekliyoruz" dedi.

HER 10 SİPARİŞTEN 7'Sİ KAPIDA ÖDEME İLE SATIN ALINIYOR

"Rusya'nın 2018 yılı rakamlarına göre nüfusu 143 milyon 964 bin 709. Bu nüfusun yüzde 72'lik bir oranla internet kullanıcısı" diyen Demirağ," Rusya'da nüfusun yüzde 62'si hayatının belli bir kısmını online alışverişle sürdürüyor. Her 10 siparişten 7'si kapıda ödeme ile satın alınıyor. CDEK olarak 4 gün gibi kısa bir sürede teslimat yapıyoruz ve e-ticaret ve e-ihracat yapan firmalara, KOBİ'lere ya da bireysel satış yapan girişimcilerin "kapıda ödeme", "iadede ürünü depolama" gibi en çok zorlanabilecekleri konuda öncü hizmetler sağlıyoruz. Rusya'da 2018 yılı itibariyle online e-ticaret ile alışveriş yapan kişi sayısı toplam online popülasyonun yüzde 47'sine ulaştı. İnternet kullanıcısı olan kişi sayısı toplam nüfus içerisinde 50 milyon kişi, Rusya pazarı e-ticarette en önemli pazarlardan biri" diye ekledi.

EN BAŞARILI TEDARIKÇILER ILE BIRARAYA GELME FIRSATI

Sektöre bu imkânı tanıyan CDEK Türkiye Satış ve Operasyon Direktörü Çetin Balekoğlu da, "Bu özel toplantıyla CIS bölgesinde E-İhracat'ın hızla ivme kazanacağına inanıyoruz. Türk üreticilerin ve Türk girişimcilerin e-ticaret ürünlerinin Alibaba, Yandex, Ozon.ru.sites gibi sitelerde daha fazla satış ağı bulması için etkinlikler düzenliyoruz.CDEK CIS eCommerce Summit gibi önemli etkinlikler ile pazara giren firmaları ve pazarda e-ticaret ürününü satmak isteyenleri, global ağ ile e-ticaret'e alan sağlayan dünyanın en başarılı tedarikçileri ile de bu etkinlikte bir araya getiriyoruz. Özellikle birebir görüşme masalarında e-ihracat teminat mal alım sözleşmeleri ile birlikte bir araya getirerek aktif görüşmelere ve anlaşmalara imkan vereceğiz" diye ekledi.

T-Soft E-Ticaret Çözümleri CEO'su Ömer Arıkan, "Global e-ticaret ağında özellikle giyim, takı ya da tesbih gibi yerel ürünlere olan talep ile birlikte bir tesettür markası günde 500 paketle globalde e-ihracat yapıyor. Yine bir Türk markasının günde bin paketlik e-ihracat yaptığını belirterek, elektronik gibi sektörlerin BDT bölgesinde e-ticaret'te hızla yükseldiğini görebiliyoruz" dedi.

300 SEKTÖR PROFESYONELİ İSTANBUL'DA AĞIRLANACAK

Türkiye genelinde de bu pazarı değerlendirmek ve keşfetmek isteyen tüm E-İhracatçılar, e-ticaretçiler için World E-Commerce Forum ve CDEK İşbirliği çerçevesinde 3 Ekim 2019 Perşembe Günü, Hilton Garden Inn Istanbul Ümraniye'de gerçekleşecek. CDEK'in resmi destekçisi ve isim sponsoru olduğu konferansta özel davetiyeli olarak, Türkiye'den ve Dünya'dan 300 kadar sektör profesyoneli İstanbul'da ağırlanacak. CIS (eski Sovyet ülkeleri)bölgesinden gelecek milyar dolarlık e-ticaret platformları ile Türk markalarını bir araya getireceğimiz 300 kişilik özel davetiyeye sahip, ücretsiz konferansımıza, gelen başvurulardan uygun görülen şirketler katılabilecekler.

Kaynak: Bültenler