Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Haseke'deki gözlem noktasında patlama yaşandığı iddiası
Rus haber ajansı RIA Novosti, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Haseke ilçesinde Türk askeri üssünde bir patlama yaşandığını, şehit ve yaralanan asker sayısının 12 olduğunu iddia etmişti. İddiayla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Suriye'nin Haseke ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktasında bir patlama yaşandığı, şehit ve yaralanan asker sayısının 12 olduğunu iddia edilmişti. Rus haber ajansının gündeme getirdiği haberlere yalanlama geldi.
GÜVENLLİK KAYNAKLARI YALANLADI
İddiayla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.