Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Haseke'deki gözlem noktasında patlama yaşandığı iddiası

Rus haber ajansı RIA Novosti, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Haseke ilçesinde Türk askeri üssünde bir patlama yaşandığını, şehit ve yaralanan asker sayısının 12 olduğunu iddia etmişti. İddiayla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.