Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu
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Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

28.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:20
Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisine dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da uğradığı yenilgiye dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPTI

Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK SİHA'LARI ERMENİSTAN'I HEZİMETE UĞRATMIŞTI

Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğramasında önemli bir rol üstlenmişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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