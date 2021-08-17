Türk savunma sanayiinin yerli yüzü: TÜMOSAN

Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor. İlk defa IDEF'21'de görücüye çıkan PUSAT Hibrit aracıyla da tüm dikkatler TÜMOSAN'ın üzerine yoğunlaşacak.

Türk savunma sanayiine yönelik yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başlayan TÜMOSAN, 1976 yılından bugüne motor üretimi başta olmak üzere Türkiye'de savunma sanayii gibi kritik sektörler için motor, transmisyon, aktarım ve elektrik-elektronik alt sistemlerine yönelik tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayiindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yanıt vermek üzere durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı'nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz. TÜMOSAN olarak savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 280'den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, TÜMOSAN'IN ÜRETTİĞİ PUSAT HİBRİT'İ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katıldı. Törenden sonra TÜMOSAN standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit'i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Akar'a bilgi verdi. Aynı zamanda Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı