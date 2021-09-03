Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı, son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Usta sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Çayırlı ile 2000'li yılların başında tanıştığını dile getirerek, "Kendisiyle bazı programlarımız da oldu. Özellikle onun çocukluğunun ve gençliğinin İstanbul'una dair konuşmalarımız olmuştu. Gerçekten iyi bir insan olarak bir İstanbul hanımefendisiydi. Geçmiş kültürümüzü şahsiyetinde toplayan bir hususiyeti vardı. Oturma, kalkma ve bir eda olarak." dedi.

Yılmaz, musikişinas olarak da İnci Çayırlı'nın klasik Türk musikisini yaşayan büyük bir bestekar olduğunun altını çizerek, "Yorumuyla, icrasıyla, tavrıyla, o geleneği yaşatmasıyla ve o mirasa sahip çıkmasıyla gerçekten bugün aslında bu dünyadan yolcu ettiğimiz İnci Çayırlı, salt bir sanatkar ve insan olarak değil, klasik Türk musikisinin canlı bir hafızası uygulayıcısı onu yaşayan ve yaşatan bir insandı." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da "Türk musikisinin çok güçlü bir sesini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Özellikle 1970'li yıllarda 'Çırpınırdı Karadeniz'i Türkiye'ye sevdiren sanatçıydı. Aynı zamanda biz 'Tarihin Arka Odası'nda belli bir süre program arkadaşlığı yaptık. Bizim programımıza renk kattı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Usta sanatçının öğrencilerinden müzisyen Çelik ise konservatuvara girerken İnci Çayırlı'nın seçici kurulda yer aldığını belirterek, şunları anlattı:

"Onların ve çok değerli hocaların sayesinde buralara geldik. Bugünlere gelmemiz noktasında karar vermiş, bize eğitim verilebileceğine dair destek olmuş, bir hocamızdı. Kendisi bir nesli, geleneği sırtında taşıyan, bunun ilkelerini müzikal bir tavırla kendi vücudunda canlandırmış, hepimize örnek olmuş, zarafet abidesi bir hocamız."

Cenaze törenine İnci Çayırlı'nın ailesi, sevenleri ve öğrencilerinin yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci- yazar Murat Gökhan Bardakçı ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı