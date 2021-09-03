Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören

Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK sanat müziği ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi.

TÜRK sanat müziği ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı için ilk tören  Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi.

86 yaşında ölen Çayırlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 11.00 sıralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çayırlı'nın kızı Canan Atalay, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı. İnci Çayırlı'nın öğrencisi Mehmet Şahin, sahnede dua ettikten sonra helallik aldı. Yapılan konuşmaların ardından İnci Çayırlı'nın tabutu Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

"HER AÇIDAN BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Bir röportajında Türk Müziği'ne olan ilgisinin babasının evden döndüğünde çaldığı radyosunda duyduğu şarkılarla başladığını ve hiç azalmadan artarak devam ettiğini belirtmişti. Eşsiz sesi ve yorum gücüyle sadece sanatseverleri değil bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Bundan sonra da daima aramızda, zihnimizde yaşayacak. Sanata verdiği değer için Türk Müziği'ne kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine sabırlar diliyorum. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. "BÖYLE BİR ANANEYE SAHİP OLDUĞUM İÇİN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

İnci Çayırlı'nın kızı Canan Atalay ise, " Böyle bir anneye sahip olduğum için büyük onur duyuyorum. Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve sana vasiyetimdir dediği 'Birtanem'in sözlerindeki gibi 'Bir sabah baktım ki birtanem sen yoksun' bana bıraktığın bu onurlu miras ve öğrettiğin her şey için minnettarım. Hep derdin ya baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Sen yeri hiç doldurulamayacak bir seda bıraktın ve geçtin hayatımızdan. Hoşçakal annem. Huzurla uyu. Umarım en büyük aşkım dediğin sevgili Atatürk'üne kavuşmuşsundur" dedi.


Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Derya Baykal Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Ali Öztürk Umut Meraş Burak Elmas Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey'de tören - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:13:09. #1.14#

title