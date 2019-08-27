27.08.2019 09:13

Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneği'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği konserine binlerce sanatsever katılarak unutamayacakları bir gece yaşadılar.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen ücretsiz konserde; TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde TSM'nin en sevilen eserlerini büyük bir başarıyla seslendiren sanatçılar, kendilerini dinleyen yaklaşık 4 bin kişiye tam anlamıyla müzik ziyafeti çektiler.

Sunuculuğunu derneğin başkanı Funda Öztolan'ın üstlendiği konserde; Öztolan korist ve solist olarak icra ettiği şarkılarla coşkuyu zirveye taşıdı.

Zaman zaman koronun içindeki sanatçıların solo olarak görev alıp seslendirdikleri şarkılar, binlerce TSM hayranı eşliğinde göğe yükseldi.

Kaynak: İHA