Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgi

Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgi

Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneği'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği konserine binlerce sanatsever katılarak unutamayacakları bir gece yaşadılar.

27.08.2019 09:13
Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgi

Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Derneği'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği konserine binlerce sanatsever katılarak unutamayacakları bir gece yaşadılar.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen ücretsiz konserde; TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde TSM'nin en sevilen eserlerini büyük bir başarıyla seslendiren sanatçılar, kendilerini dinleyen yaklaşık 4 bin kişiye tam anlamıyla müzik ziyafeti çektiler.

Sunuculuğunu derneğin başkanı Funda Öztolan'ın üstlendiği konserde; Öztolan korist ve solist olarak icra ettiği şarkılarla coşkuyu zirveye taşıdı.

Zaman zaman koronun içindeki sanatçıların solo olarak görev alıp seslendirdikleri şarkılar, binlerce TSM hayranı eşliğinde göğe yükseldi.

Türk Sanat Müziği konserine Ayvalık'ta yoğun ilgi
Kaynak: İHA
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