Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, ismi destanda ve yazıtlarda geçen efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu söyledi. Akademik çevrede büyük heyecan yaratan ve temkinli yaklaşılan bu açıklama hakkında Demir, ayrıntılı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşacağını da ekledi.

"BUHARA'DA TARAFIMCA BULUNMUŞTUR"

Söz konusu mezarı Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan Buhari'de bulduğunu söyleyen Prof. Dr Necati Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur. Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde. Türk dünyasına selam olsun" dedi.

ALP ER TUNGA KİMDİR?

Tarihi kayıtlara göre "Türk Hakanı" Alp Er Tunga M.Ö. 7. yüzyılda yaşadı. Saka Türklerinin lideriydi. İranlılarla mücadele etti. Hakkındaki efsanelere göre Türkistan, İran'ın bir bölümü ve Azerbaycan'ı kapsayan bölgede 'Turan İmparatorluğu' kurmuştu. Türk tarihinin en eski edebi ve siyasi metinlerinden kabul edilen Divan-ı Lügat-it Türk'te de Kutadgu Bilig'de de adil bir hükümdar ve kahraman bir savaşçı olarak adı geçiyor.

İranlı şair Firdevsi'nin meşhur Şehname'sinde ise Alp Er Tunga 'Afrasiyab' sıfatıyla 'İran'ın baş düşmanı' olarak tasvir ediliyor. Selçuklu Türklerinin de atası kabul edilen Alp Er Tunga'nın mezarı bugüne kadar daha çok yine Türkmenistan'daki Merv şehrinde aranıyordu. Çünkü Merv, Alp Er Tunga'nın kurduğu, bir bilim ve kültür merkezi haline getirerek devletini yönettiği bir şehir olarak biliniyor. 2012 yılında da Alp Er Tunga'nın mezarının Merv'de bulunduğu gündeme gelmişti.

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