Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü İç Anadolu'da kutlandı
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü İç Anadolu'da kutlandı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü İç Anadolu'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de etkinlikler düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve teşkilat mensupları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Aydoğan, Yırtar ve beraberindeki heyet daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Aydoğan, üzerinde "Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı çikolatayı Ayhan'a hediye etti.

Vali Ayhan, polisin milletin huzuru ve bekası için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştığını dile getirdi.

Aydoğan ve beraberindeki teşkilat mensupları, Yukarı Tekke Mezarlığındaki şehitliği de ziyaret etti.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende Şenses, Yoğurtcu ve emniyet mensupları, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şenses ve Yoğurtcu, daha sonra beraberindekilerle Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Türesin ve Şekeroğlu, daha sonra Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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