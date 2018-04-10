Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve beraberindekiler, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ziyarette, polislerin, Cumhuriyetin ve Türk bayrağının nöbetini tuttuklarını, memleketin birliği ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını feda ettiklerini söyledi.

Polisin, kahramanları kendi bünyesinde barındıran ve yetiştiren bir teşkilat olduğunu anlatan Ustaoğlu, "İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Polisimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Hizan

Hizan ilçesinde de Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

Törene Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt, kurum amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.