Çatak ilçesinde, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Selami Duğrul Polis Merkezi Amiri Onur Selçuk'un konuşmasının ardından, Merkez Taziye Evi'nde program düzenlendi ve Çatak Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, törende yaptığı konuşmada, insanların en önemli ihtiyacının güvenlik olduğunu söyledi.

Bir ülkenin geleceğinin ilk önce oradaki huzur ve asayiş ile ölçüldüğünü anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatımızın ve bu teşkilata mensup tüm polislerimizin 173. kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Emniyet mensuplarımız yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit ve gazi olmaktadır. Bu vesile ile görevi başında şehit düşen ve aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle, gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum. Başta ilçemizde görev yapan teşkilat mensupları olmak üzere tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim."

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AK Parti İlçe Başkanvekili Selim Akdeniz, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.