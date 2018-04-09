Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret etti.

Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ile İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutlayan Aydın, şunları kaydetti:

" Polis teşkilatı özel bir teşkilat, bizim evimizde, iş yerimizde sokaklarımızda huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan bir teşkilat. Ülkemizde terör olaylarında mücadele noktasında da çok büyük kahramanlık destanı yazdılar. Yurt içinde veya dışında ne zaman kendilerine görev düşse polislerimiz üzerine düşeni yapıyor. Lisede oldukça başarılı sınavlarda iyi dereceler alan birçok gencimiz de isteseler iyi bölümlere gidebilecekken polis yada asker olmak istiyor. Bu polis teşkilatının başarısından kaynaklanıyor. Böyle evlatları yetiştiren anne babaları da kutluyorum. Bu süreçte şehitlerde verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Ziyarette Aydoğan ve Aydın, çevik kuvvet polislerini ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.