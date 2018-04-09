Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Nevşehir'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğünce ilk program Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Yerleşkesinde gerçekleştirildi.



Burada, Şehit Polis Emre Fıstıkeken adına yaptırılan çeşme ile Şehit Polis Furkan Demir adını taşıyan trafik eğitim pistinin açılışı için tören düzenlendi.



Törende konuşan Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehit meslektaşlarının minnetle yad ettiğini belirtti.



Artunay, kente kazandırılan çeşme ve eğitim alanlarından şehitlerin isimlerinin yaşatılacağını kaydetti.



Programda, yapımı tamamlanan alanlara katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi takdiminin ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi ve tesislerin açılış kurdelesi şehit yakınları ile protokol üyelerince kesildi.



Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü Nar Sosyal Tesislerinde devam etti.



Buradaki programda ise Şehit Polis Semih Turgut adını taşıyan çeşme ile Şehit Polis Murat Hamleci adına yaptırılan akıllı sınıfın açılışı yapıldı.



Şehit yakınları ile davetlilere öğle yemeği ikramının ardından sona eren etkinliklere, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Jandarma Alay Komutanı Kurbay Albay Yüksek Yiğit, bazı daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.