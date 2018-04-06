Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de şehitlik ziyaret edilip, Kur'an-ı Kerim okundu.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, meslektaşlarıyla birlikte Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından mezarlara karanfil bırakan Şahne, şehit aileleriyle sohbet etti.

Ziyarete AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, çok sayıda polis ve öğrenci de katılarak, mezarlara karanfil bıraktı.

Şahne, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şehitlere rahmet dileyen Şahne, "Allah'a çok şükür ki toprağı, bayrağı, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu, bu nişaneler onun için bayrak oldu. İslam onun için yeryüzünde hakim oldu.

Allah vatan için ölmeyi göze alabilecek evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu uğurda gazi olanlarımıza bundan sonraki hayatlarında güzel bir ömür diliyorum. Teşkilat mensuplarımıza ve emekli olanlara da mutlu, huzurlu bir ömür temenni ediyorum." diye konuştu.