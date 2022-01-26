Türk Polis Teşkilatı yine yürekleri ısıttı! Sakarya'da çekilen videoyu izleyenler duygulanıyor

Türk Polis Teşkilatı, vatandaşların evlerinde huzurlu bir şekilde uyuması ve sokaklarda güvenle gezebilmesi adına yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun tempoda bazı görüntüler ise yürekleri ısıtıyor.

SAKARYA'DAN GELEN GÖRÜNTÜ ÇOK BEĞENİLDİ

Bu kapsamda Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, çok beğenildi. Sakarya'da kaydedildiği belirtilen videoda, polis ekiplerinin yanından bir an olsun ayrılmayan köpeğin hareketleri ilgiyle izlendi.

BAŞINI OKŞAYIP, MAMA VERDİLER

Polis ekipleri, araçlarının penceresine gelen misafiri geri çevirmedi. Önce köpeğin başını okşayan polisler, daha sonra ise köpeğin karnını doyurdu. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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