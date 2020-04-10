Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Konya'nın Yunak, Seydişehir, Kulu, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya'nın Yunak, Seydişehir, Kulu, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Yunak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yıl dönümü kısa bir programla kutlandı. Tören, Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Yunak İlçe Emniyet Amirliğine ait çelengi Emniyet Amiri Ufuk Başlık bıraktı. Bunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören esnasında Hükümet Konağı içerisinde bulunan resmi kurum amirleri ve çalışanlar balkon ve pencerelere çıkarak Polis Teşkilatı'na destek için alkış tuttu.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, halkın can ve mal güvenliğini koruyan, huzur ve asayişini sağlayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı ve çiçek takdiminde bulundu.

Seydişehir

Seydişehir Hükümet Konağı önündeki programda da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle tören alanında sınırlı sayıda katılım olurken, katılımcıların da sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları gözlendi.

Kulu

Kulu'daki tören ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kulu İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç tarafından anıta çelenk sunuldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kulu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç, emniyet ile zabıta personeli katıldı.

Halkapınar

Halkapınar'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda görevli ile düzenlenen törende, İlçe İdari Büro Amiri Ethem Sağlam tarafından Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

Halkapınar Emniyet Amirliğinde mesleğe yeni başlayan polis memuru için düzenlenen yemin töreni ile program sona erdi.

Beyşehir

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü, Beyşehir ilçesinde de kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, emniyet mensupları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA