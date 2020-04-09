Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın bütün mensuplarının gerek terörle mücadele, gerekse asayişin sağlanması noktasında üzerine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edeceğini bildirdi.

Teşkilatın devletin ve milletin emrinde olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Dünyada baş gösteren Kovid-19 salgınının ülkemizde etkisini en aza indirebilmek adına devletimizin aldığı tedbirlerin uygulanması noktasında polis teşkilatı olarak, sosyal polislik anlayışı gereğince mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız. Devletimizin aldığı her karar ile vatandaşımızdan gelen her türlü yardım talebi teşkilat mensuplarımız tarafından geciktirilmeden yerine getirilmektedir. Bu zor günleri vatandaşımızla el ele verip yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Erzurumlu hemşehrilerimiz her alanda, her zaman Türk Polis Teşkilatı'na desteklerini esirgemedikleri gibi, pandemi olarak ilan edilen bu salgını önleme aşamasında da özellikle evlerinde kalarak bizlere olan yardım ve desteklerini bir kez daha göstermişlerdir. Bu vesileyle şahsım ve teşkilatım adına değerli Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum."

Şehit polislere de rahmet dileyen Aslan, gazi ve emekli olan polis memurlarına ise sağlıklı ömürler diledi.

Kaynak: AA