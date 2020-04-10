Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
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Özdemir Çakacak, Eskişehir, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı nedeniyle İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindekilerini makamında kabil etti.

10.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:42
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı nedeniyle İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindekilerini makamında kabil etti.

Ziyarette konuşan Vali Çakacak, güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıldır vatandaşın emniyeti için canla başla çalıştığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın en eski ve köklü kuruluşlarından biri olduğunu, emniyet teşkilatının mesai mefhumunu gözetmeksizin cansiperane görev yaparak önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Vali Çakacak, "Görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gerekliliklerini ilke edinen emniyet teşkilatımız, en büyük gücünü vatandaşlarımızın desteğinden almaktadır. Terörle mücadele başta olmak üzere, örgütlü suçlar ile diğer suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede Türk polisinin başarısıyla Türk milleti olarak gurur duyuyoruz."

Vali Çakacak, vatandaşların huzur ve güveni için fedakarca görev yapan polis teşkilatının, bugün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gece, gündüz görev yaparak halkımızın sağlığının korunmasında önemli görev ifa ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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