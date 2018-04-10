Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okutuldu.

Silvan Emniyet Müdürlüğü tarafından Selahaddini Eyyubi Camisi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bülent Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Başdemir ve vatandaşlar katıldı.

Programda İlçe Müftülüğündeki din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit güvenlik güçleri için dua edilen programda vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayaalp ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik'i makamında ziyaret etti, Silvan Polisevi'nde düzenlenen yemeğe katıldı.