Türk Parlamenterler Birliği Heyeti Kilis'te

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, "Zeytin Dalı Harekatı Türk milletinin beka meselesidir." dedi.

Pakdil, beraberindeki heyet ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla geldiği Kilis'te Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda konuşma yapan Pakdil, Türkiye'nin terörden çok çektiğini ve yaşanan olaylarda çok insanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Çanakkale gibi bir diriliş destanına vesile olacağına inandığını ifade eden Pakdil, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı Türk milletinin beka meselesidir. Harekatın kararının alınmasıyla birlikte milletimiz asil bir duş sergiledi, ordumuz gerekli olarak mümkün olduğunca hiç kimseye zarar vermeden sadece teröristleri bölgeden arındırmak için elinden gelen bütün imkanları yerine getirdi. Kilis, Suriyeli kardeşlerimizle her şeyi paylaştı, terörle muhatap oldu ve şehitler verdi. Türk milleti olarak bu terörün üstesinden geleceğiz. İnsanlığın, adaletin hakim olduğu, haksızlığın, hukuksuzluğun olmadığı bir dünyayı yeniden inşa edeceğimize canıgönülden inanıyorum."

Kente 48 roket atıldı

Vali Tekinarslan da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamıyla Türkiye'nin güvenliğini, hudut bölgesinin terörden arındırılması ve bölgeden yapılan saldırıların sonlandırılması için başlatıldığını söyledi.

Bir tek sivilin dahi burnunu kanatmaksızın gerçekleştirilen harekatın son derece yüksek bir duyarlılık, feragat, cesaret, akıl, teknoloji, sevk ve idare ile Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde icra edildiğini ifade eden Tekinarslan, "Gerçekten dünya üzerinde böyle bir harekatı bu kadar kısa zamanda ve hatasız icra edebilecek ne bir devlet ne bir ordu olduğunu düşünüyorum."dedi.

Zeytin Dalı Harekatı süresince kente 48 roketli saldırı düzenlendiğini bunların 32'sinin doğrudan cami, okul, hastane, lokanta ve konut gibi tamamen sivillerin yaşadığı yerlere yapıldığını anlatan Tekinarslan, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini 38'inin yaralandığını anımsattı.

Afrin'de yuvalanan terör örgütlerinin Zeytin Dalı Harekatı öncesi Fırat Kalkanı sahasına da saldırılar düzenlediğine işaret eden Tekinarslan, "Zeytin Dalı Harekatı süresince de sadece Kilis, Hassa, Kırıkhan'a roketli saldırı düzenlemedi yine Fırat Kalkanı sahasındaki Azez ve Mare başta olmak üzere yerleşim yerlerine havan ve roketli saldırılar yapıldı. Bu saldırılar çok ağır mühimmatlar içeren füzeler ve roketlerle gerçekleştirildi. Harekat süresince Azez'e 61, Mare'ye 59 saldırı yaptılar. Bu saldırılarda Azez'de 4, Mare'de 1 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, Kilis Belediye Başkanı Kara ile makamında bir süre görüşerek Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Heyet, sınır birliklerini ziyaret etmek üzere kent merkezinden ayrıldı.