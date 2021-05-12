Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Avundukluoğlu - Haberler | Politika

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İsrail'in ibadet özgürlüğünü de hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İsrail'in ibadet özgürlüğünü de hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum." dedi.

Pakdil, Ramazan Bayramı mesajında, bu yıl da ramazanın pandemi şartları altında idrak edildiğini hatırlattı.

Bu zor günlerin milletçe el ele verilerek atlatılacağını vurgulayan Pakdil, "Hep birlikte iftar sofralarına oturduğumuz, camilerimizde yan yana saf tuttuğumuz nice Ramazanlar idrak edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Barışın, huzurun ve kardeşliğin en yoğun şekilde idrak edildiği, Müslümanların en önemli gecesi Kadir Gecesi'ni de barındıran Ramazan ayının son günlerinde bir kez daha Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik şiddet eylemlerine şahit olunduğunu belirten Pakdil, şunları söyledi:

"Herkesin ibadet özgürlüğüne sahip olması gereken bir dünyada İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kabul edilemez. İsrail'in ibadet özgürlüğünü de hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Çocukları da hedef alan bu zulme bütün dünyanın sağır ve bigane kalması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Müslümanların ve bütün insanlığın bu zulmün son bulması için ellerindeki bütün imkanlarla seferber olması gerekmektedir."

Pakdil, "Bütün insanlık için barışın, huzurun ve insan haklarının egemen olduğu bir dünyada yaşamak ümidiyle Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Avundukluoğlu

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