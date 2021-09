İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE

House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı.