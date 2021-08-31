Türk Ordusunun Büyük Taarruz Zaferi Kınık'ta kutlandı

Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlama programında, coşku ve saygı bir arada idi.

Kutlama programı, Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in, Kınık Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.İlçe protokolünün katılım gösterdiği törenin ardından Şehitlik ziyareti gerçekleşti.

Törende, şehit ve gazilerimize duyduğu minneti ve saygıyı ifade eden Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer,"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Atalarımızın canları ve kanları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ve değerlerine yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bütün gücümüzle çalışacağız. " dedi.

Tören, halkın yoğun katılımıyla Hükümet Konağı önünden, Cumhuriyet Meydanına büyük Türk Bayrağı etrafında Mehteran takımı eşliğinde Fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Mehteran takımı konseri ve "Kurtuluş destanı"isimli tiyatro gösterisi ardından tören son buldu.

Kaynak: Bültenler