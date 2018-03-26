Türk Ocakları Gölbaşı Şubesi Açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Ocakları Şubesi protokolün katılımıyla açıldı.

106 yıl önce kurulan Türk Ocaklarının Gölbaşı Şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı olmayan ve fikir kulübü olarak bilinen Türk Ocaklarının Gölbaşı Şubesi açıldı. Türk Ocakları, gençlere Türklük ve Türkçülük fikriyatını aşılama faaliyetler yürütecek.

Açılış törenine Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, Orman İşletme Şefi Mutluay Eren, Adıyaman Türk Ocakları Başkanına vekaleten Hars Heyeti Başkanı Samet Zenginoğlu, Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Gölbaşı İlçe Temsilcisi Mehmet Çatlakcan, "25 Mart 2018, Türk Ocaklarının 106. kuruluş yıldönümüdür. Asırlık bir dev çınar olan Türk Ocakları günümüze kadar eğitim, kültür ve fikir alanında Türk Milletinin faydasına olacak tüm çalışmaların öncüsü ve destekçisi olmuştur. Türk Ocakları Gölbaşı Temsilciliğimiz de inşallah bu alanda ki faaliyetleri ile ilçemizde çalışmalarda bulunacaktır" dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ise, "Gölbaşı ilçemizde Türk Ocaklarının açılmasından memnun oldum. Gölbaşı ilçemizde de, Türk Ocakları inşallah aktif bir şekilde fikir ocağı olarak uzun yıllar faaliyetlerine devam eder. Sizlerden de ilk kuruculardan Ahmet Ağaoğlu'nun ilk açılıştaki heyecan ve gayretlerini devam ettirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN