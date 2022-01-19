Türk mutfağı Madrid'deki turizm fuarında tanıtılıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan 42. Uluslararası Turizm Fuarı'na (Fitur) katılan 107 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl gastronomisiyle tanıtılıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan 42. Uluslararası Turizm Fuarı'na (Fitur) katılan 107 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl gastronomisiyle tanıtılıyor.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin açılışını yaptığı Fitur'da stant kuran Türkiye, turizm sektöründen 30'a yakın kurum ve işletme tarafından temsil edildi.

Fitur'da "Gastronomi Turizm Yılı" tanıtımını ana konu seçen Türkiye, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı, bu yıl açılışı yapılacak ve dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, nisan ayında restorasyonunun tamamlanması öngörülen İstanbul'daki Kız Kulesi'ni ve Ege Turizm Merkezleri projesini öne çıkardı.

Yöresel ve çağdaş Türk mutfağının tanıtıldığı stantlarda, küresel Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin güvenli turizm anlayışıyla her yönüyle sağlıklı bir destinasyon olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da Türkiye standını ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.

Akçapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkeste çok pozitif bir hava var. Bunu çok önemli buluyorum. Türkiye turizmde bir dünya devi ve dünyaya bir pozitif enerji aşılıyoruz. Kovid-19 salgınından çıkış sürecinde Türk turizmi de çok önemli fırsatlar sağlıyor. Kültürel ve turizm alanındaki zenginliklerini her alanda, 4 mevsime yayarak ortaya koyan Türkiye, gastronomisiyle de çok önemli fırsatlar ve avantajlar sunuyor. Ülkemiz çok güzel ve çok daha fazla İspanyol'un ziyaret etmesini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de Türkiye standını ziyaret etti.

BMDTÖ'nün verilerine göre, Kovid-19 salgınının etkisiyle son iki yıldır 2 trilyon dolara yakın ciddi kayıplar yaşayan dünya turizm sektörü, "yavaş ve eşitsiz" bir şekilde de olsa toparlanma sürecine girdi.

Dünyada turist sayısı bir yıl öncesine oranla 2021'de yaklaşık yüzde 4 artışla 415 milyon olarak açıklanmıştı.

Türkiye bu yıl 45 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyor.

Dominik Cumhuriyeti'nin bu yıl ortak ülke olarak katıldığı Fitur'a 7 bine yakın firma iştirak ediyor. 23 Ocak'a kadar devam edecek turizm fuarını 60 bine yakın profesyonel sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.