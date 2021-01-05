"Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" diyen Somer Şef geri adım attı: Bence dünyanın en değerli mutfağı

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, Candaş Tolga Işık'ın programında, çok tartışılan "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" sözlerine açıklık getirdi. Somer Şef, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da sayılmaz diye bir şey söyledim ama öyle bir evirdiler çevirdiler ki. Bence dünyanın en değerli mutfağı. Reklamının iyi yapılmadığını söylemek istedim" dedi.

MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

TÜRK MUTFAĞI TARTIŞMASI

Somer Sivrioğlu, çok tartışılan "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" sözlerine ilişkin, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da sayılmaz diye bir şey söyledim ama onu söylemeden önce bayağı giriş var. Bence dünyanın en değerli mutfağı. Bunu milliyetçilik olsun diye söylemiyorum. Tarımın ilk başladığı topraklar üzerine kurulmuş bir mutfak kültürü var ama bunun reklamının iyi yapılmadığını söylemek istedim. Öyle bir evirdiler çevirdiler ki... Olsun. En azından konuşuluyor şu anda. Ama herhalde yanlış anladılar" diye konuştu.

DANİLO ZANNA'DAN SOMER ŞEF'E DESTEK

Danilo Zanna, "Somer, Avusturalya'da kendini zorlayarak bir mutfak açtı. Amacı zaten Türk mutfağını tanıtmaktı. Mesela İtalyan mutfağı en meşhur mutfaklardan biridir. Ama sözde öyle. Yurt dışında yüzde 99'u İtalyan mutfağı yapmıyor" deyip Somer Şef'e destek verdi.

"2015'TE TÜRK MUTFAĞI BİR ATILIM İÇİNE GİRMİŞTİ"

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın sözlerine ek olarak, "Çünkü birbirlerinin ayaklarına basmıyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar ve bu geleneği büyütmeye çalışıyorlar. 2015'te Türk mutfağı büyük bir atılım içine girmişti. Ama Türkiye'de o kadar olaylar oldu ki, Reina patlaması vs. iyi turisti kaçırdı" şeklinde konuştu.

SOMER ŞEF NE DEMİŞTİ?

Somer Şef, Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağı söylemlerine tepki göstermişti. Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söylemişti.