Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti

12.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:41

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Edirneli iki başarılı Türk mühendis, pandemide en çok ihtiyaç duyulan suni solunum cihazlarının üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti

EDİRNE - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Edirneli iki başarılı Türk mühendis, pandemide en çok ihtiyaç duyulan suni solunum cihazlarının üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde yoğun talebin olduğu solunum cihazlarını üreten girişimciler, ürettikleri mekanik ventilatörleri dünyaya pazarlamayı hedefliyor. Biyomedikal Mühendisi 29 yaşındaki Cem Yakut, şu anda Edirne'de cihaz üretimini sadece kendilerinin yaptığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Edirneli iki başarılı girişimci, en çok ihtiyaç duyulan suni solunum cihazlarının üretimini gerçekleştirdi. Mühendis Yakut ile İnşaat Mühendisi Kenan Özgören'in ortak çalışması sonucu üretilen solunum cihazlarının tanıtımını yaptı.

Genç Mühendis Cem Yakut, pandemi sürecinde kullanımı kolay acil durum ventilatörleri geliştirdiklerini belirterek, cihazın evde solunum desteği duyan hastalar için de kullanılabileceğini söyledi.

"Bu korona sürecinde herkes bir şeyler yapmaya çalıştı"

Yakut, "Bu pandemi sürecinde mekanik ventilatörlerin aslından yola çıkarak acil durum ventilatörü geliştirdik. Bu acil durum ventilatörün olma sebebi kullanımı çok daha kolay ve direkt ambu prensibine dayanan 4 nokta hız ayarı mevcut çocuk solunumu ihtiyaç durumunda da kullanılabiliyor ve yetişkinlerde de kullanılabiliyor. 50 milli litre ile bin milli litre arasında akciğer kapasitesine göre çalışabiliyor. Şuan hastalarda dakikada 12 ile 24 nefes arasında çalışabiliyor. Kendi şarj sistemi var. Bu şarj elektrik olmayan bir yerde 2 buçuk saat kadar kullanılabiliyor. Bu cihaz ambulans sisteminde tüp oksijenlere bağlanabiliyor ya da direk hastanenin sabit oksijen kaynağına bağlanabiliyor. Evde solunum desteği duyan hastalar için hastanede nasıl destek sağlanıyorsa evde de öyle destek sağlıyor şuanda. Bu korona sürecinde herkes bir şeyler yapmaya çalıştı ama herkes her işi yapamayacağı gibi bizde kendi alanımız olan biyomedikal alanında bu işi yapmak istedik" dedi.

Solunum cihazı olarak mekanik ventilatör yaptıklarını anlatan İnşaat Mühendisi Özgören de, hiçbir yerden destek almadan kendi imkanlarıyla şu anda ayda bin adet üretim yapabilecek kapasitede olduklarını söyledi.

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

İlgili Haberler

'Solunum fizyoterapisi ile Kovid-19 hastalarının sağ kalım oranı artabilir'
"Solunum fizyoterapisi ile Kovid-19 hastalarının sağ kalım oranı artabilir"
Pandemide bu bala olan ilgi çok arttı
Pandemide bu bala olan ilgi çok arttı
Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı
Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:51:00. #1.14#
title