Türk Mobilya Sektörü, Furniture İstanbul'da Dünyaya Açıldı

Furniture İstanbul'u, İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 84 ülkeden 4 bin 348 alıcı ziyaret etti.

Modern, klasik ve modüler mobilyalardan ofis mobilyalarına, oturma gruplarından bebek, çocuk, genç mobilyalarına, yataklardan aksesuarlara ve bahçe mobilyalarına kadar her türlü ihtiyaca yanıt verecek ürünlerin sergilendiği İstanbul Mobilya Fuarı (Furniture İstanbul) CNR EXPO Yeşilköy'de tamamlandı. Türkiye mobilya sektörünün yüzde 75'ini temsil eden firmaları aynı çatı altında buluşturan fuarı, 4 bin 348'i yabancı olmak üzere yerli ve yabancı 59 bin 64 kişi ziyaret etti. Bu yıl Furniture İstanbul Fuarı adı altında ilk kez gerçekleştirilen fuarda, Bellona, Bambi, Yataş, İstikbal, Alfemo, Enza Home, Bretz, Merinos, Fatih Kıral, İpek, Kilim, Yatsan, Teleset, İşbir, Mondi, Tepe Home, İdaş, Buka, Novussi, Rengarenk, Almila, Kupa Genç Odası, Saloni, Loda, HKM Comfort, Leta Sandalye, Arno Home, Ladin, Cardin Concept ve ABC Mobilya'nın da aralarında bulunduğu 300 marka yer aldı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, şöyle konuştu: "Her açıdan oldukça başarılı bir fuara imza attığımızı düşünüyorum. Furniture İstanbul, Türk mobilyasının tasarım ve fonksiyonellik yönünden üstünlüğünü sergileme konusunda önemli bir rol üstlenerek Türk Mobilya devlerini aynı çatı altında toplamayı başardı. Yurt dışından ve yurt içinden yoğun ilgi gören fuarımızı 6 gün boyunca 4 bin 348'i yabancı olmak üzere 59 bin 64 kişi ziyaret etti. Mobilya sektörünün kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olan Furniture İstanbul, Türk markalarının dünyaya duyurulmasında da bir köprü görevi görmüş oldu. 300 markanın yeni ürünlerini ilk kez sergilediği fuarımız aynı zamanda Design Stories seminerleriyle yurt dışından çok önemli tasarımcıları da ağırladı."

84 ülkeden ziyaretçi ve alım heyeti



CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de fuara mobilya sektörünün lider ülkeleri olan İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 84 ülkeden ziyaretçi ve alım heyeti katıldığını belirtti. Şenel, fuarda, yabancı alıcıların yanı sıra Manisa, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Konya, Uşak ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından alım heyetlerinin de ağırlandığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Furniture İstanbul'da 2018-19 mobilya ve dekorasyon trendleri belirlendi. Tasarımın ön plana çıktığı fuarımızda, kumanda ve cep telefonu ile yönetilebilen akıllı yataklardan, öğretici ve eğitici genç odasına, masaj yapan ve akıllı sehpası bulunan bazalara kadar pek çok inovatif ürün sergilendi. Tasarım ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla diğer fuarlardan ayrılan fuarımızda, İtalya, İspanya, Fransa Finlandiya, Hollanda'dan gelen 14 tasarımcı Design Stories adlı seminer etkinliğinde genç tasarımcı adayları ile bir araya gelerek, geleceğin dizaynları ve dünyaca ünlü markalarla çalışmanın sırları ile ilgili sunumlar yaptılar."

En iyi stant ödülü Enza Home'un oldu



CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde gerçekleştirilen fuar kapsamında düzenlenen 2017 Tasarım Yarışması'na da ilgi büyük oldu. 193 ülkeye ihracat yapan Türk mobilya sektörünün en güzel örneklerinin gözler önüne serildiği Tasarım Yarışması Ödülleri, Furniture İstanbul Fuarı'nda sergilenen mobilya ürünleri arasında düzenlendi. 7 ayrı kategoride ürünlerin yarıştığı Tasarım Yarışması'nda, Enza Home, Selena, Loda, İşbir Yatak, Almila, Rengarenk, İstikbal, Teleset, Yatsan, Yataş Bedding, İdaş ödüllendirilen firmalar oldu. 2017 Tasarım Yarışması'nda Yemek Odası, Yatak Odası, Tamamlayıcı Mobilya-Aksesuar ve En İyi Stant kategorilerinin birincisi Enza Home firması oldu. Yarışmada, Oturma-Dinlenme Kategorisinde Selena, Genç Odası kategorisinde Almila, Uyku Kategorisinde de Yatsan birincilik ödüllü ile taçlandırıldı.