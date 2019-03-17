Türk Milletinin Bu Coğrafyaya Geldiğinden Beri Beka Meselesi Olmuştur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Diyorlar ya 'Türkiye'nin bir beka meselesi var mıdır, yok mudur?' Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir. Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman, bu coğrafyaya geldiğinden beri beka meselesi olmuştur." dedi.

Destici, partisince Tokat'ın Sulusaray ilçesi meydanında düzenlenen mitingde, vatandaşların Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Kurtuluş Savaşı'nın asla unutulmamasını isteyen Destici, "Bugünlere nereden geldik, bunun bilincinde olmalıyız. Hani diyorlar ya 'Türkiye'nin bir beka meselesi var mıdır, yok mudur?' Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir. Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman, bu coğrafyaya geldiğinden beri beka meselesi olmuştur. Bizim beka meselemizin sınırları sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını kapsamaz. Bizim beka meselemiz Doğu Türkistan'dan başlar, Adriyatik'e kadar devam eder. Bizim beka meselemiz Kırım'dan başlar, Türkmen eline kadar devam eder." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırını kınayan ve lanetleyen Destici, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim böyle saldırılarla karşı karşıya bırakmasın. Lakin şunu da gördük. ABD başta olmak üzere Batı'nın iki yüzlülüğünü, terör tanımındaki sahtekarlığını da gördük. Bugün bakıyoruz, bu saldırıya ABD, İngiltere başta olmak üzere Batı dünyası, emperyalistler, siyonistler bugüne kadar 'terör saldırısı' diyemedi. Yazıklar olsun diyorum. İnşallah İslam dünyasının başına bela ettiğiniz, kendi ellerinizle kurduğunuz bu terör örgütlerinin gün gelecek kanında sizler boğulacaksınız."

BBP lideri Destici, Yeşilyurt ve Pazar ilçeleri ile Emirseyit beldesinde de programlara katıldı.

Kaynak: AA