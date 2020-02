"Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar bu topraklara sahip çıkacaktır"

29.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:55

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İdlib'de rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.



Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Unutulmamalı ve bütün dünya bilmelidir ki askerlerimiz Suriye hükümetinden yüz bulan terör örgütlerinden sınırlarımızı korumak için bölgededir ve ülkemiz Suriye'nin toprak bütünlüğün de korunmasından yanadır. Ancak son gerçekleşen kalleşçe saldırı sonrası kahraman Mehmetçiklerimizin kanıda asla yerde kalmayacak, Türk ulusu ve devleti bunun hesabını soracaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm kalbimizle, dualarımızla bölgedeki askerlerimizin, tüm imkanlarımızla da vatanımızın bütünlüğünü korumak için devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü biz de biliyoruz ki; Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. Bugün 81 milyon sadece ülkemizin toplam nüfusu gösteren bir sayı değildir. 81 milyon artık her zamankinden daha çok bir birine kenetlenmiş, bir ve beraberlik için de ülkesine sahip çıkan, vatanını her şartta korumaya hazır insanları ifade etmektedir. Ülkemizin bekası için uğraşan şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi her türlü kaza ve beladan koruması için dua ederken, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA