Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi "Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü" sözleriyle Türklerin tepkisini çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi. Kardashian'ın hesabının bilgiler kısmına ise "Cinsel içerikli film yıldızı" notu düşüldü.

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşım yaparak Türk milletini suçladı. Kısa sürede Türk milletinin tepkisini çeken Kardashian, Instagran'dan sansür yedikten sonra YouTube kanalı da hacklendi.

HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Sözleriyle Türk sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Kim Kardashian'ın 1 milyon 600 binden fazla takipçisinin bulunduğu YouTube kanalı ele geçirildi. Kardashian'ın hesabının açıklama kısmına ise "Cinsel içerikli film yıldızı" yazıldı. Şov yıldızının hesabının kim tarafından hacklendiği ise henüz bilinmiyor.

KISA SÜREDE GERİ ALDI

Magazin yıldızı, günlük rutinlerini ve makyajlarını paylaştığı YouTube hesabını kısa sürede geri aldı. Kardashian, açıklamasında kısmında yazılan yazıyı da hemen kaldırttı.

INSTAGRAM'DAN SANSÜR YEDİ

1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen Kardashian'a ilk tepki ünlü isimlerden ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın'ın paylaşımının ardından binlerce sosyal medya medya kullanıcısı ve ünlü isimler, Kardashian'ın son paylaşımının altına yorum yağdırdı. Sosyal medya fenomeni Reynmen de Kim Kardashian'ın hesabını Instagram'a şikayet ederek takipçilerine çağrı yaptı. Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi sessiz kalamayarak, "Kim Kardashian'ın hikayesi Instagram'dan kaldırıldı.