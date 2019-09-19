Türk medya heyeti Azad Cammu ve Keşmir'de meslektaşlarıyla buluştu

19.09.2019 12:34

Türk medya heyeti, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin yükseldiği Keşmir bölgesinde Pakistanlı meslektaşlarıyla buluştu.

Türk basın mensupları ve düşünce kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Pakistan'ın Azad Cammu ve Keşmir bölgesinin başkenti Muzafferabad'da medya mensuplarıyla görüştü.

Merkezi Basın Kulübü'nde gerçekleşen görüşmede, Türk heyeti Pakistan-Hindistan ateşkes hattında yaptıkları gözlemleri ve edindikleri izlenimleri meslektaşlarıyla paylaştı.

Kulüp yöneticilerinden gazeteci Tarık Nakaş, Türk halkının ve devletinin 2005'te Keşmir'de meydana gelen depremden sonra yerel halkın yardımına koşmasını hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Sizlerin bizim için çok özel bir yeri var. Recep Tayyip Erdoğan bizim kalbimizde yer edinmiş bir lider." dedi.

Azad Cammu ve Keşmir bölgesindeki halkın Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki akrabalarından bir buçuk aydır haber alamadığını belirten Nakaş, Hint güvenlik güçlerinin özgür basının sahada çalışmasına izin vermediğini anlattı.

Nakaş, Türk medyasından Cammu Keşmir'de uygulanan baskıların ve insani trajedinin tüm gerçekliğiyle yansıtılması ve dünya kamuoyuna ulaştırılmasına destek olmasını istedi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

Kaynak: AA