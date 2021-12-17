Türk maceracıların zor anları! Issız evde bir anda alevler arasında kaldılar
Sosyal medyada yayılan bir video dikkat çekti. Söz konusu videoda, ıssız eve giren Türk gençlerden birinin alevler içerisinde kaldığı anlar yer alıyor.
Sosyal medyaya yayılan videolar, viral olmaya devam ediyor. Türk gençler tarafından yüklenen bir video ise çok konuşuldu. Söz konusu videoda ıssız bir eve giren gençlerin, başlarına gelenler yer alıyor.
Gençlerden biri, evin içerisinde bulundukları sırada bir anda alevler içerisinde kalıyor. Ateşin kim veya kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, gençlerin panik anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.
Arkadaşlarının da yardımıyla arkasındaki alevlerden haber dar olan genç, hemen üzerindeki ceketi çıkararak yere atıyor. Bu sırada diğer gençler de ceketin üzerinde basarak alevleri söndürüyor. Ancak olası görüntüler, olası bir facianın da son anda önüne geçildiğini ortaya koyuyor.
Videodaki gençlerin, sık sık ilginç yerleri ziyaret ederek bu tarz videolar hazırladıkları belirtildi. Söz konusu olayın, Bursa'daki bir köyde gerçekleştiği belirtilirken, gençlerin köyde girdikleri evde büyüye benzer şeyler buldukları aktarıldı.
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