Türk maceracıların zor anları! Issız evde bir anda alevler arasında kaldılar

Sosyal medyaya yayılan videolar, viral olmaya devam ediyor. Türk gençler tarafından yüklenen bir video ise çok konuşuldu. Söz konusu videoda ıssız bir eve giren gençlerin, başlarına gelenler yer alıyor.

BİR ANDA ALEVLER İÇERİSİNDE KALDILAR

Gençlerden biri, evin içerisinde bulundukları sırada bir anda alevler içerisinde kalıyor. Ateşin kim veya kimler tarafından yakıldığı bilinmezken, gençlerin panik anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.

ATEŞİ ZORLA SÖNDÜRDÜLER

Arkadaşlarının da yardımıyla arkasındaki alevlerden haber dar olan genç, hemen üzerindeki ceketi çıkararak yere atıyor. Bu sırada diğer gençler de ceketin üzerinde basarak alevleri söndürüyor. Ancak olası görüntüler, olası bir facianın da son anda önüne geçildiğini ortaya koyuyor.

SIK SIK İLGİNÇ YERLERİ ZİYARET EDİYORLAR

Videodaki gençlerin, sık sık ilginç yerleri ziyaret ederek bu tarz videolar hazırladıkları belirtildi. Söz konusu olayın, Bursa'daki bir köyde gerçekleştiği belirtilirken, gençlerin köyde girdikleri evde büyüye benzer şeyler buldukları aktarıldı.

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