Türk Konseyi, Sağlık Bakanları video konferans toplantısını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Konseyi, Sağlık Bakanları video konferans toplantısını gerçekleştirdi

Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Ülkelerinin Sağlık Bakanları Video Konferans Toplantısı, 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi sırasında Devlet Başkanları tarafından alınan kararların takibi amacıyla 28 Nisan 2020 tarihinde düzenlenmiştir.

Türk Konseyi, Sağlık Bakanları video konferans toplantısını gerçekleştirdi
29.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:12

Türk Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Prof. Ogtay Shiraliyev'in ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Yeljan Birtanov, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Alisher Shadmanov, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı, Nurbolot Usenbaev, Macaristan Devlet Sağlık Bakanı Dr. Zoltan Lorinczi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge katılmıştır.

Üye Ülkeler ve Gözlemci Ülke Macaristan'ın Sağlık Bakanları, Olağanüstü Zirve sırasında Devlet Başkanları tarafından verilen talimatların uygulanmasının yollarını ele alarak; COVID-19 ile mücadele ve pandemi sonrası dönemde Üye ve Gözlemci Ülkeler arasında somut program ve projelerle, bu alanda işbirliğinin önemini vurgulamışlardır.

Bakanlar, Türk Konseyi çerçevesinde işbirliğinin öneminin altını çizerek, tehlikeli enfeksiyonların önlenmesi, teşhisi, tedavisi, izlenmesi, epidemiyolojik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarda bilgi-deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla, Üye ve Gözlemci Ülkeler arasında çok taraflı işbirliği mekanizmaları oluşturulması hususunda mutabık kalmışlardır. Bu bağlamda Bakanlar, Tarafların sağlık profesyonelleri arasında teknik ziyaretler ve eğitim programları başlatılmasını kararlaştırmışlardır.

Bakanlar aynı zamanda ortak sağlık altyapı yatırımları, test kitleri gibi temel tıbbi ekipmanların üretimi, temel laboratuvar ömrünü destekleyen tıbbi ekipman, maskeler, farmasötik ürünler, aşı geliştirilmesi konularının da altını çizmişler veyukarıda bahsi geçen alanlarda işbirliği yapmak üzere bir "Tedarik Zinciri Grubu" oluşturulmasının yanı sıra, yine yukarıda belirtilen alanların üretiminden sorumlu kamu ve özel birimleri arasında işbirliği tesis etmek üzere özel biriş forumu düzenlenmesini karara bağlamışlardır.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev toplantı sırasında yaptığı konuşmada, 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi sonuçları ve önümüzdeki dönemde video konferans yöntemiyle Nisan ayı sonunda ve Mayıs ayı başında gerçekleştirilecek, Türk Konseyi Ulaştırma, Ekonomi-Ticaret, BİT Bakanları ve Göç İdareleri Başkanları Toplantıları hakkında bilgi aktarmıştır.

Genel Sekreter, Üye Ülkelerin ilgili kurumları arasında işbirliğini ve koordinasyonu artırmak için çok taraflı işbirliği mekanizmaları oluşturmasına ilişkin görüşlerini vizyonunu paylaşmıştır.

B. Amreye ayrıca, sağlık sistemi alanında ortak altyapı yatırımları oluşturmanın ve destekleyici tıbbi ve laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra aşılar da dahil olmak üzere farmasötik ürünlerin üretiminin öneminin altını çizmiştir.

Genel Sekreter, Olağanüstü Zirvede Devlet Başkanlarının talimatları doğrultusunda, bu alanlardaki tüm ortak çabaları koordine etmek ve Bakanlar tarafından kabul edilen konuları pandemi sırasında ve sonrasında uygulamak üzere Sekretaryanın gerekli adımları atacağını belirtmiştir.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Harun Tan Aslı Enver Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Lukas Podolski Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Türk Konseyi, Sağlık Bakanları video konferans toplantısını gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:26:13. #1.15#
title