Türk Konseyi, Sağlık Bakanları video konferans toplantısını gerçekleştirdi Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Ülkelerinin Sağlık Bakanları Video Konferans Toplantısı, 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi sırasında Devlet Başkanları tarafından alınan kararların takibi amacıyla 28 Nisan 2020 tarihinde düzenlenmiştir.

Türk Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Prof. Ogtay Shiraliyev'in ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Yeljan Birtanov, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Alisher Shadmanov, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı, Nurbolot Usenbaev, Macaristan Devlet Sağlık Bakanı Dr. Zoltan Lorinczi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge katılmıştır.

Üye Ülkeler ve Gözlemci Ülke Macaristan'ın Sağlık Bakanları, Olağanüstü Zirve sırasında Devlet Başkanları tarafından verilen talimatların uygulanmasının yollarını ele alarak; COVID-19 ile mücadele ve pandemi sonrası dönemde Üye ve Gözlemci Ülkeler arasında somut program ve projelerle, bu alanda işbirliğinin önemini vurgulamışlardır.

Bakanlar, Türk Konseyi çerçevesinde işbirliğinin öneminin altını çizerek, tehlikeli enfeksiyonların önlenmesi, teşhisi, tedavisi, izlenmesi, epidemiyolojik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarda bilgi-deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla, Üye ve Gözlemci Ülkeler arasında çok taraflı işbirliği mekanizmaları oluşturulması hususunda mutabık kalmışlardır. Bu bağlamda Bakanlar, Tarafların sağlık profesyonelleri arasında teknik ziyaretler ve eğitim programları başlatılmasını kararlaştırmışlardır.

Bakanlar aynı zamanda ortak sağlık altyapı yatırımları, test kitleri gibi temel tıbbi ekipmanların üretimi, temel laboratuvar ömrünü destekleyen tıbbi ekipman, maskeler, farmasötik ürünler, aşı geliştirilmesi konularının da altını çizmişler veyukarıda bahsi geçen alanlarda işbirliği yapmak üzere bir "Tedarik Zinciri Grubu" oluşturulmasının yanı sıra, yine yukarıda belirtilen alanların üretiminden sorumlu kamu ve özel birimleri arasında işbirliği tesis etmek üzere özel biriş forumu düzenlenmesini karara bağlamışlardır.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev toplantı sırasında yaptığı konuşmada, 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi sonuçları ve önümüzdeki dönemde video konferans yöntemiyle Nisan ayı sonunda ve Mayıs ayı başında gerçekleştirilecek, Türk Konseyi Ulaştırma, Ekonomi-Ticaret, BİT Bakanları ve Göç İdareleri Başkanları Toplantıları hakkında bilgi aktarmıştır.

Genel Sekreter, Üye Ülkelerin ilgili kurumları arasında işbirliğini ve koordinasyonu artırmak için çok taraflı işbirliği mekanizmaları oluşturmasına ilişkin görüşlerini vizyonunu paylaşmıştır.

B. Amreye ayrıca, sağlık sistemi alanında ortak altyapı yatırımları oluşturmanın ve destekleyici tıbbi ve laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra aşılar da dahil olmak üzere farmasötik ürünlerin üretiminin öneminin altını çizmiştir.

Genel Sekreter, Olağanüstü Zirvede Devlet Başkanlarının talimatları doğrultusunda, bu alanlardaki tüm ortak çabaları koordine etmek ve Bakanlar tarafından kabul edilen konuları pandemi sırasında ve sonrasında uygulamak üzere Sekretaryanın gerekli adımları atacağını belirtmiştir.

Kaynak: Bültenler