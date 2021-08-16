KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
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KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Helikoptere yardım kolilerinin taşınması Helikopterle uçuş Yardımların yerine ulaştırılması Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan...

Helikoptere yardım kolilerinin taşınması

Helikopterle uçuş

Yardımların yerine ulaştırılması Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri ulaştırıyor.

KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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