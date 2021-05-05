Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor. İftardan sonra kan bağışçıları için kurulan kan bağış aracı hizmet vermeye devam ediyor.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Sekreteri Kenan Yılmaz, Ramazan ayı ve tam kapanma döneminde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz açıklamasında, "Hem ramazan ayı olması, hem de yasakların olması herkesin evde olması yoğun talep var. Kısıtlamadan dolayı bir çok insan işsiz durumda şuan. Şuana kadar kumanya talebi müracaat sayısı binin üzerinde. Şuana kadar 780 aileye kumanya dağıttık, hedefimiz bin 500 aile. Ramazan ayının sonuna kadar kumanya dağıtacağız. Burada bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kızılay'a güvenle bağışlarını yapıyorlar, biz de ihtiyaç sahiplerine bağışları yapıyoruz. Akşamları iftardan sonra gece saat 12'ye kadar kan bağış aracımız eski terminal alanında oluyor. Günlük ortalama 55-60 ünite kan topluyoruz. Bu da Zonguldak için Ereğli'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ereğli, Zonguldak'ın kan ile ilgili kan yükünü çekiyor çok şükür. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup bize ulaşamayan insanlar, bize bilgi verip bizi yönlendirebilirler bu noktada. Kan bağış aracı için mahallelerden muhtarların talepleri oluyor, bazen de mahallelere kan bağış aracımızı kuruyoruz.

Sosyal yardımlaşmadaki arkadaşlarımız ile koordineli çalışıyoruz onlara da teşekkür ediyoruz. Muhtarlara da soruyoruz, onlardan da bilgi alıyoruz. Ona göre ihtiyaç sahibi olduğuna emin olduğumuzda gidiyoruz. Ereğli için mücadele etmeye, her sofrada insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi ki varsın Türk Kızılayı" ifadelerini kullandı.

İş insanlarına Kızılay'a bağış konusunda da çağrıda bulunan Kenan Yılmaz şunları söyledi:

"Biz bağışçılarımızın fitre, zekat, tutamadığı oruçların fidyesi, bütün bağışlarını Türk Kızılayı'na gönül rahatlığı ile verebilirler. Biz gelen bağışları son kuruşları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kaymakamımızın da çok desteği oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı