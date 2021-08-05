Türk Kızılayı'ndan Baskil'daki tarım işçilerine gıda ve hijyen paketi desteği
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Türk Kızılayı'ndan Baskil'daki tarım işçilerine gıda ve hijyen paketi desteği

Türk Kızılayı'ndan Baskil'daki tarım işçilerine gıda ve hijyen paketi desteği
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Baskil Temsilciliğince ilçedeki mevsimlik tarım işçilerine gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

Türk Kızılayı Baskil Temsilciliğince ilçedeki mevsimlik tarım işçilerine gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden Baskil'e kayısı bahçelerinde çalışmaya gelen tarım işçilerini ziyaret eden Türk Kızılayı Baskil Temsilcisi Ramazan Kaplan, ailelerle görüştü, ihtiyaçlarını belirledi.

Kaplan yaptığı açıklamada, mevsimlik işçilerin ilçede ve köylerde tarımsal üretime önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Alın teri ile ekmeklerini kazanan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi, hijyen paketi ve bebek bakım paketi gibi yardımlarda bulunduklarını ifade eden Kaplan, desteklerin devam edeceğini aktardı.

Kaplan, bu çalışmada kendilerine destek sunan Türk Kızılayı Elazığ Şubesine ve Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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