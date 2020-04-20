Türk Kızılayı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne 8 adet solunum cihazı bağışladı
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Ayvalık Devlet Hastanesi, Türk Kızılayı, Ayvalık

Türk Kızılayı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne 8 adet solunum cihazı bağışladı

Türk Kızılayı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne 8 adet solunum cihazı bağışladı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi tarafından, devlet hastanesinde yatmakta olan hastalar için ihtiyaç duyulan 8 adet solunum cihazı bağışlandı.

20.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:45
Türk Kızılayı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne 8 adet solunum cihazı bağışladı

Türk Kızılayı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne 8 adet solunum cihazı bağışladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi tarafından, devlet hastanesinde yatmakta olan hastalar için ihtiyaç duyulan 8 adet solunum cihazı bağışlandı.

Solunum cihazlarının Türk Kızılayı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar tarafından, Ayvalık Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Alkan'a teslim edilmesi sırasında; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile Yardımcısı Murat Ustalı da hazır bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle son aylarda sağlık kuruluşlarının en fazla ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarının bağışı sırasında açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, "Bugün hastanemizin ihtiyacı olan 8 solunum cihazını teslim ettik. Covid- 19 virüsü nedeniyle içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte hastanemizde bu cihazlara gereksinim olduğunu öğrendik. Bizde elimizden geldiğince bu konuda hastanemiz ve sağlık çalışanlarımızı destekleyebilmek adına bugün 6 adet, birkaç gün sonra da gelecek olan 2 adet ile birlikte toplam 8 adet solunum cihazını hastane yetkililerimize teslim ettik. Allah sağlıkçılarımızın yardımcısı olsun. Kendilerine başarılı hizmetleri nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ayvalık Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Alkan da, Türk Kızılayı Ayvalık Şubesi Başkanı Mehmet Anıl Okyar'ın nezdinde tüm Kızılay yöneticilerine teşekkür etti.

Sağlık sorunlarının çözümlenmesinin ekip işi olduğunu kaydeden Alkan, "Ayvalık'ın tüm organları ve karar vericileriyle, hep birlikte ve bir bütün halinde hareket ederek inşallah Ayvalık'ta sağlık alanında çok daha iyi bir hizmet sunumu elde edeceğiz. Bundan sonraki süreçlerde de planlarımızın, programlarımızın yine karşılıklı dayanışmayla yürütüleceğine inanıyorum. Bizler Ayvalık'ta görev yapan sağlık çalışanları olarak bu güzel ilçede sağlık alanında en iyi hizmeti geçmişte olduğu gibi, bugünden sonra da en iyi şekilde sürdürme gayretinde olacağız" diye konuştu.

Türk Kızılayı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne 8 adet solunum cihazı bağışladı

Kaynak: İHA

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