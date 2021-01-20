Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım
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Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım

20.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:27

Türk Kızılay, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım dağıtımına başladı.

Türk Kızılay, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım dağıtımına başladı.

Prizren'deki yardım dağıtımına Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu Muavini Cenk Şen ve Kosova Kızılhaçı Prizren Şube Başkanı Buyar Müfti katıldı.

Yardım dağıtımının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tan, Türk Kızılay olarak dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Kosova'nın da her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kosova'ya yaklaşık 33 bin giysi ve 33 tekerlekli sandalye ile geldiklerini belirten Tan, "Yıl içinde değişik şekillerde Kızılay olarak burada destek oluyoruz. Bu sefer de yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın bir bağış ile geldik. Türk halkının bize verdiği emanetleri buradaki kardeşlerimize ulaştırarak onlara bir nebze yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova'ya başka hiçbir yardım kuruluşunun Türk Kızılay kadar yardım etmediğinin altını çizen Kosova Kızılhaçı Prizren Şube Başkanı Müfti ise "Türk milletine ve Türk hayırsever insanlara çok teşekkür ederiz. Yılda 3-4 defa bize yardım gönderiyor, bizim millete yardımda bulunuyor." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay, Kosova'nın farklı şehirlerinde yardım dağıtımlarına devam edecek.

Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım
Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım
Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım
Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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