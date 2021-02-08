Türk Kızılay Sudan'ın Güney Kurdufan ve Kızıldeniz eyaletlerinde 1300 gıda paketi dağıttı
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Türk Kızılay Sudan'ın Güney Kurdufan ve Kızıldeniz eyaletlerinde 1300 gıda paketi dağıttı

08.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:26
Türk Kızılay Sudan'ın Güney Kurdufan ve Kızıldeniz eyaletlerinde 1300 gıda paketi dağıttı

Türk Kızılay, Sudan'ın güneyindeki Güney Kurdufan eyaleti ile doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde ihtiyaç sahipleri ve selzedelere gıda malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay, Sudan'ın güneyindeki Güney Kurdufan eyaleti ile doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde ihtiyaç sahipleri ve selzedelere gıda malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıldeniz eyaletinin Bahr Era, Hocali Duvi ve Toker bölgelerinde geçen ay meydana gelen sel felaketinden etkilenen ailelere 800 gıda paketi ulaştırdıklarını, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı Bahr Era köyündeki ihtiyaç sahiplerine yardımların develerle teslim edildiğini belirtti.

Yılmaz, Güney Kurdufan eyaletinin Kadukli kentinde de 500 aileye gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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