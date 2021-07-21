Türk Kızılay Senegal'de ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Türk Kızılay, 2021 vekaletle kurban kesim faaliyetleri kapsamında Senegal'de 50 büyükbaş kurbanın kesimini ve dağıtımını tamamladı.

Türk Kızılay, 2021 vekaletle kurban kesim faaliyetleri kapsamında Senegal'de 50 büyükbaş kurbanın kesimini ve dağıtımını tamamladı.

Vekaletle kurban kesim programına Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya katıldı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Can, Senegal'de 350 hisseden oluşan 50 büyükbaş kurbanın kesimini ve dağıtımını Dakar, Louga ve Kaolack bölgelerinde tamamladıklarını söyledi.

Can, kurbanların İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesilmesine çok dikkat ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yerel kuruluşlar ile ihtiyaç sahiplerini özenle tespit ettik. Kaolack'ta 15, Louga'da 15, Dakar'da 20 kurban kestik. Dakar'ın Rufisque banliyösünün kuzeyinde, Sangalkam yerleşkesinde ve Ouakam engelliler merkezinde dağıtım gerçekleştirirken, diğer bölgelerde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kapı kapı dolaştık. Senegallilere başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere genel başkanımız Kerem Kınık ve iyiliksever Türk halkının selam ve muhabbetlerini ilettik. Bağışçılarımızın kardeş ülke Senegal'de bize emanet ettikleri vekaletleri çok şükür başarıyla teslim ettik. Allah kabul etsin."

Türk Kızılay, 21 ülkede keseceği kurbanlarla 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan