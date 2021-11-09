Türk Kızılay Kilis Şubesi ekipleri ilçelerde ve bağlı köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

KİLİS (Habermetre) - Türk Kızılay Kilis Şubesi ekiplerince Polateli ilçesi ve bağlı köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerini sevindirmek adına yardımlarını sürdürüyor.

Kızılay gönülülerinin de katılımı ile Polateli ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerde yaşayan yardıma muhtaç aileler tespit edilerek kış öncesi yardım seferberliğini sürdürüyorlar.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan şu bilgilere yer verdi. "Bazen bir çocuğun mutluluğunda bazen ise seni bekleyen ihtiyaç sahibi ailenin duasında, bazen hoş sohbetlerde, bazen ise aşılması zor olan yollardadır. Kızılay bazen seni güleryüz ile karşılayan yaşlı teyze de bazen ise sana yol gösteren minik kalplerdedir. Kızılay Türk Kızılay Kilis şubesi olarak ilçelerimizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarını ulaştırdık. Yorulmadan bıkmadan. " diye belirtti. Şükrü Uncuoğlu

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