Türk Kızılay İzmir Şubesi Urla'da 1500 kişiye aşure dağıttı
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Türk Kızılay İzmir Şubesi Urla'da 1500 kişiye aşure dağıttı

07.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:40
Türk Kızılay İzmir Şubesi Urla'da 1500 kişiye aşure dağıttı

Türk Kızılay İzmir Şubesi, Urla'da 1500 kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi, Urla'da 1500 kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Urla Mini Meydan'da gerçekleşen dağıtım töreniyle ilgili bilgi veren Türk Kızılay Urla Şubesi Başkanı Nurgül Saltık, aşure dağıtımını şube kadın kolları ve gönüllerinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçede 1500 kişiye aşure ikram ettiklerini aktaran Saltık, "Bu etkinlik için katkı koyan herkese, özellikle bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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