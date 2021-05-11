Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi

Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırklareli'nde "Gönül Kapısı" projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığınca gıda kolisi dağıtıldı.

Kırklareli'nde "Gönül Kapısı" projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığınca gıda kolisi dağıtıldı.

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Gönül Kapısı" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ve personeli, aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek gıda kolilerini dağıtan Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Kırklareli Valiliği önderliğinde başlatılan "Gönül Kapısı" projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı olarak ziyaret ederek aileler ile sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinledik. İhtiyaçlara göre ailelere gereken yardımları yaptık" dedi. - KIRKLARELİ

Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Töre Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:07:51. #1.16#

title