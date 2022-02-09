Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" başladı

İSTANBUL Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde düzenlenen, insani yardım konusundaki güncel araştırmalar, yenilikçi uygulamalar ve bu alanda yapılacak çalışmaların ele alındığı Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi başladı. 9 ve 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kongrenin ilk gününde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün dünyada doğa kaynaklı afetler, iklim değişiklikleri, çatışma nedeniyle erişimi zor olan yerlerde milyonlarca insan yardım bekliyor. İnsani yardım ve afet alanında çalışan milli bir cemiyet olarak, bu alandaki ihtiyacı dünyaya anlatmaya, dünyadaki yenilikçi trendleri ve gelişmeleri insani yardım ve afet sektörüne nasıl aktarabiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz" dedi.

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, Kızılay Lojistik sponsorluğunda Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğinde düzenlenen, insani yardım konusundaki güncel araştırmalar, yenilikçi uygulamalar ve bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların, alanlarında uzman isimlerin katılımıyla tüm yönleriyle ele alındığı 'Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi' başladı. "İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla 9 - 11 Şubat tarihleri arasında online ve yüz yüze olarak gerçekleşecek kongre için Ataşehir'de bir otelde etkinlik düzenlendi. Kongre'nin ilk gününde Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve LODER Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da konuşma yaptı. Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer ise programa gönderdiği video mesajla katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Türk Kızılay bünyesinde tedarikçi olarak işbirliği yapan firmalar ile antlaşmaların yenilendiği bir imza töreni düzenlendi.

"Yaşanan afet, kitlesel göç ve ekonomik krizler yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor"

Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer katılamadığı için programa gönderdiği video mesajda, "Bizim bir arada olmamız afetzedeler ve mağdurlar açısından çok büyük önem arz ediyor. Her yıl ortalama 25 bine yakın deprem meydana geliyor. Bu depremlerin birkaçı 5 ve üzeri deprem. Dolayısıyla afetlere hazırlıktan müdahaleye lojistikten iyileştirmeye kadar bütün süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ve buna göre planlamanın yapılması gerekiyor. Ülkemizde 2022 yılında bir taraftan Akdeniz'de yangınlarla mücadele ederken Karadeniz'de sel felaketiyle mücadele ettik. Dünya genelinde yaşanan afet, kitlesel göç ve ekonomik krizler yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor. Yardımların ulaştırılabilmesi de etkin talep, tedarik ve lojistik planlama ile yakından ilgili" ifadelerini kullandı.

"Bugün dünyada doğa kaynaklı afetler, iklim değişiklikleri, çatışma nedeniyle erişimi zor olan yerlerde milyonlarca insan yardım bekliyor"

Kongre ile ilgili bilgi aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün afet ve insani yardım alanında bir kongre düzenliyoruz. Bu kongreyi Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğiyle düzenliyoruz. Çok sayıda üniversitemizin ve akademisyenimizin katkıları ile yine lojistik sektöründen çok kıymetli uzmanların iştirakleri ile gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları, demiryolları, Birleşmiş Milletlerden Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonundan lojistik alanında çalışmaları olan çok kıymetli insanların iştirak edeceği hem sahadan tecrübelerini paylaştıkları hem de teorik bilgilerin masaya yatırılacağı çok verimli bir kongre olacak. Bizim bu kongrede amacımız, Kovid-19 pandemisi sürecinde küresel tedariğin etkilenmesinin sonuçlarını hep beraber yaşadık. Gerek mal ve hizmetlerin üretilememesi ya da ulaştırılamaması, gerekse fiyatlarının yükselmesi olarak bizlere yansıdı. Bugün dünyada doğa kaynaklı afetler, iklim değişiklikleri, çatışma nedeniyle erişimi zor olan yerlerde milyonlarca insan yardım bekliyor. Biz, insani yardım ve afet alanında çalışan milli bir cemiyet olarak, bu alandaki ihtiyacı dünyaya anlatmaya, dünyadaki yenilikçi trendleri ve gelişmeleri, insani yardım ve afet sektörüne nasıl aktarabiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz. Ümit ediyorum ki bu yenilikçi yaklaşımlar insan ızdırabını dindirmeye ve insani yükü azaltmaya yardım edecek" şeklinde konuştu.