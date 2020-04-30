Türk Kızılay ile Coca Cola'dan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği
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Türk Kızılay ile Coca Cola'dan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği

Türk Kızılay ile Coca Cola'dan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği
30.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:13

Türk Kızılay ile Coca Cola Vakfı iş birliğinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

Türk Kızılay ile Coca Cola Vakfı iş birliğinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını desteklemek amacıyla cerrahi önlük, dezenfektan, siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan koruyucu tıbbi malzemeler, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine teslim etti.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Coca Cola Vakfı'nın Kızılay ile birlikte yaptığı iş birliği çerçevesinde 10 bini aşkın sağlık çalışanının ihtiyaç duyduğu nitelikli kişisel koruyucu ekipmanları, 24 farklı üniversite hastanesine teslim edeceklerini aktardı.

İş birliği kapsamında kişisel koruyucu ekipmanlar dışında yapılan yardımlara ilişkin de bilgi veren Kınık, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü yaşlılara birlikte yapacağımız gıda kolisi yardımı da 2,5 milyon lira değerinde bir katkı anlamını taşıyor. Gene Türk Kızılay, AHBAP ve Coca Cola'nın birlikte kafe ve restoran çalışanlarına, şu anda maalesef işlerine gidemeyen ve gelirleri bu anlamda azalmış olan vatandaşlarımıza yönelik 3 milyon liralık yardım çeki projemiz var, birlikte bunları yürüteceğiz. Yine Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte gıda bankası üzerinden de yaklaşık 2 milyon liralık ramazan gıda paketi desteği bu anlamda sunulmuş olacak."

Vakfın, sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu belirten Kınık, "Biz kırmızı rengi taşıyan iki yapı olarak her zaman birbirimize dünyanın her tarafında destek oluruz. Bu mücadelenin içerisinde özel sektörün insani yardım kuruluşlarına yaptıkları desteğin hele bu günlerde çok çok önemi var." dedi.

"Bizim için savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak mutluluk verici"

Kızılay ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını aktaran Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic de "Çok özel bir şey yapmıyoruz. Bu yaptığımız zaten bizim DNA'mızın parçası. Bu krizin en önemli kahramanları olan bizim için savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak mutluluk verici." dedi.

İki kuruma da teşekkürlerini sunan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de şöyle konuştu:

"Bu pandemi sürecinde gerçekten hastaneler olarak çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu başarıda sağlık sistemimizdeki güzel gelişmelerle birlikte gerçekten, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın her zaman yanımızda olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar hiçbir malzeme sıkıntısı çekmememizin nedeni de Sağlık Bakanlığımızın çalışmalarıdır, hayırsever kurum ve vatandaşlarımızın bizi bir an olsun yalnız bırakmalarıdır. Pandemi sürecinin ortasındayız ama hala yardımlar, destekler devam etmekte, ülkemizin her yerinden ihtiyaçlarımız sorulmakta, gerekli olan tüm ekipmanlar her türlü ihtiyacımız giderilmekte."

Türk Kızılay ile Coca Cola'dan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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