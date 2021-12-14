Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı

AĞRI (İHA) - Türk Kızılay'ı, Diyadin'de hizmet verecek yeni şubesinin açılışını yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların ihtiyacına anında cevap vermek amacıyla şube açılışlarına devam eden Türk Kızılay'ı, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yeni şubesinin açılışını yaparak yardım ağına bir yenisini daha ekledi. Açılış törenine Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Turunç, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve kurum müdürleri katıldı. - AĞRI