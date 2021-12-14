Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı - Haberler
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Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı

Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türk Kızılay'ı, Diyadin'de hizmet verecek yeni şubesinin açılışını yaptı.

AĞRI (İHA) - Türk Kızılay'ı, Diyadin'de hizmet verecek yeni şubesinin açılışını yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların ihtiyacına anında cevap vermek amacıyla şube açılışlarına devam eden Türk Kızılay'ı, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yeni şubesinin açılışını yaparak yardım ağına bir yenisini daha ekledi. Açılış törenine Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Turunç, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve kurum müdürleri katıldı. - AĞRI

Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı

Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı

Türk Kızılay'ı Diyadin'de hizmet vermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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