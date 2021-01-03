Türk Kızılay görevi başındaki personele gece çorba ikram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılay görevi başındaki personele gece çorba ikram etti

03.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:08
Türk Kızılay görevi başındaki personele gece çorba ikram etti

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde Türk Kızılay temsilciliklerince 112 Acil Servis, itfaiye, emniyet ve jandarmada görevli personele çorba ikram edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde Türk Kızılay temsilciliklerince 112 Acil Servis, itfaiye, emniyet ve jandarmada görevli personele çorba ikram edildi.

Türk Kızılay Bozkurt İlçe Koordinatörü Erol Nugay ve gönüllüler, sokak kısıtlamasında görevleri başında olan personeli unutmadı.

Nugay, AA muhabirine, "Özellikle salgın nedeniyle gece gündüz demeden özveri ile aralıksız çalışan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerimize gece sıcak çorba getirerek ikram ettik. Bizler görevi başındaki çalışanlarımızın içini ısıtabildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Abana'da da Türk Kızılay Temsilcisi Musa Erat ve gönüllülerince hastane, 112 Acil Servis, itfaiye, emniyet ve jandarma ziyaret edilerek nöbetçi personele çorba dağıtıldı.

Erat, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önemli bir görevi üstlenen kamu görevlilerine moral ziyareti yaptıklarını söyledi.

Kamu görevlilerinin yanında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Erat, "Günün her saati halkın can ve mal güvenliği, sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan kamu çalışanlarımızın içini ısıtabildiysek ne mutlu. İnşallah, bu zor günleri el birliğiyle, omuz omuza çalışarak aşacağız. İkramda bulunmamıza vesile olan bağışçılarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Yangın Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay görevi başındaki personele gece çorba ikram etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 12:12:35. #1.14#
title