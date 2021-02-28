Türk Kızılay gönüllüsü aile yaban hayvanları için Toros Dağları'na ekmek bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Kızılay gönüllüsü aile yaban hayvanları için Toros Dağları'na ekmek bıraktı

28.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:42
Türk Kızılay gönüllüsü aile yaban hayvanları için Toros Dağları'na ekmek bıraktı

Kayseri'de Türk Kızılay gönüllüsü aile, fırınlardan topladıkları bayat ekmekleri yaban hayvanları için Toros Dağları'na bıraktı.

Kayseri'de Türk Kızılay gönüllüsü aile, fırınlardan topladıkları bayat ekmekleri yaban hayvanları için Toros Dağları'na bıraktı.

Yahyalı ilçesinde, Türk Kızılay gönüllüsü Kıraç ailesi, yoğun kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için harekete geçti.

Aile bireyleri, ilçede bulunan çeşitli fırınlardan topladıkları iade edilen bayat ekmekleri yanları alarak Toros Dağları'na çıktı. Ekmekler, hayvanların aç kalmaması için burada doğaya bırakıldı.

Bedirhan Kıraç, bu soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken canlılara bir faydalarının dokunması adına fırınlardan topladıkları bayat ekmekleri dağdaki canlılara vermeye geldiklerini ifade ederek, "Amacımız yapılan iyiliğe insanları teşvik etmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mustafa Er Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay gönüllüsü aile yaban hayvanları için Toros Dağları'na ekmek bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 17:42:32. #1.16#
title