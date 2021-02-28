Türk Kızılay gönüllüsü aile yaban hayvanları için Toros Dağları'na ekmek bıraktı

Kayseri'de Türk Kızılay gönüllüsü aile, fırınlardan topladıkları bayat ekmekleri yaban hayvanları için Toros Dağları'na bıraktı.

Yahyalı ilçesinde, Türk Kızılay gönüllüsü Kıraç ailesi, yoğun kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için harekete geçti.

Aile bireyleri, ilçede bulunan çeşitli fırınlardan topladıkları iade edilen bayat ekmekleri yanları alarak Toros Dağları'na çıktı. Ekmekler, hayvanların aç kalmaması için burada doğaya bırakıldı.

Bedirhan Kıraç, bu soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken canlılara bir faydalarının dokunması adına fırınlardan topladıkları bayat ekmekleri dağdaki canlılara vermeye geldiklerini ifade ederek, "Amacımız yapılan iyiliğe insanları teşvik etmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale