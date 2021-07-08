Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var"
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Etlerin konserveye konulması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Sincan'daki tesisin tanıtım programına katıldı.

Etlerin konserveye konulması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Sincan'daki tesisin tanıtım programına katıldı. (1)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var'
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var'
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var'
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var'
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var" - Haberler
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