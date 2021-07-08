Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kurban organizasyonunda marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var"
Etlerin konserveye konulması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Sincan'daki tesisin tanıtım programına katıldı.
Etlerin konserveye konulması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Sincan'daki tesisin tanıtım programına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem